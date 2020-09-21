港女命案兇嫌陳同佳出獄至今已近4個月，仍未來台投案。死者潘曉穎母親接受港媒專訪，首次向外界吐露女兒被殺害後對家屬帶來的悲痛與創傷，她呼籲「陳同佳，你要盡快投案，對得起我死去的女兒」。

港男陳同佳涉嫌在2018年2月於台北殺害女友潘曉穎，陳同佳去年 10月在香港因4項洗黑錢罪刑滿出獄。當時，陳同佳向潘曉穎家人鞠躬致歉，承諾赴台投案。事隔11個月後，諾言尚未兌現。

《立場新聞》專訪潘母這兩年零七個月以來的心路歷程。報導指出，此時此刻，只得一個信念支撐潘太前行「因為我是她媽咪，希望盡快有公道，令她可以安息。」

潘母說，「人在做，天在看，天網恢恢，疏而不漏，你（陳同佳）要盡快兌現承諾，盡快去台灣投案，要對得住自己，對得住我死去的女兒。」

潘母表示，不想繼續無奈地等待，一路由陳同佳去年10月出獄，到台灣大選，到農曆新年，爆發疫情，等待無了期。

潘母認為，兩地疫情經已緩和，疫情不可能再是遲遲未行動的理由。或者，很多人視此為一個藉口。

潘母指出，台灣早已經與香港警務處開通「單一特別窗口」，隨時準備陳赴台投案，但「他又要求警方保護，（我）真是好無奈、無助、難過。」她說，此刻最希望台灣、香港可以盡快協調，令陳同佳到台灣投案，不要再拖延時間。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴接受《香港01》查詢時表示，看不到陳同佳有「走數（逃走）」的可能或痕跡，由一開始都沒有想逃避面對罪責。

管浩鳴指，他與陳同佳及其家人傾談當中，相信他最終會承擔責任，回台灣自首。管重申，待兩地通關後，會親自到台灣與律師商討自首安排。

(旺報 )