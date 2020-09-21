教育部次長蔡清華今日出席立院朝野協商時表示，108年1月9日公布的《國家語言發展法》，要求將國家語言列為基本課程，並在3年內實施。因此必須盡快修訂課綱，希望立院盡快推舉出人選，組成課審會委員審查會，避免影響學子權益。

立法院長游錫堃今日主持協商，討論紓困預算追加、明年度預算、前瞻預算第3期及去年決算報告。此外也將研商組成「課程審議會委員審查會」相關事宜。

蔡清華表示，《國語法》依規定，最晚要在111年8月1日開始實施。為此須修訂108課綱，而目前共有28份課程綱要需要作業，希望能在110年3月前將所有課綱審議完畢，讓編輯的書商能有時間修訂。

蔡清華指出，105年及107年所聘任的課審會委員共有36人，但有17人將在今年11月24日屆滿。希望在屆滿前能夠遴選出新任委員，

依《高級中等教育法》第43-1條相關規定，「課審會委員審查會」由立法院推舉11至15名社會人士組成。上屆是按立院政黨比例，由民進黨推薦9人、國民黨4人，時力及親民黨各1人組成。而選出的課審會委員，任期4年，得連任。

民進黨立院黨團總召柯建銘提議，既然上次也是15位，那這次也比照處理。游錫堃表示，依照政黨比例，由民進黨推薦8人、國民黨5人、民眾黨及時力各1人，合計共15人。各黨推薦名單最晚在10月7日（三）中午前送至議事處彙整。

(中時 )