秀昌里長謝金雀認為既然市府要蓋公園，為何是動保處來舉行說明會。（莊曜聰攝）

有居民表達堅持反對園區設置立場，認為流浪動物政策該檢討。（莊曜聰攝）

市議員陳昆和認為警方派駐人力太多，會讓到場民眾心生恐慌，大聲要求警方撤出。（莊曜聰攝）

台南市計畫在學甲興建動保教育園區造成爭議，，市府早前宣布水利、公園等建設將先做，有關收容部分若在地民意仍無共識，將先不收容流浪犬，希望讓此爭議案暫時擱置，南市府動保處21日在學甲針對多功能教育園區前置規畫案舉行說明會，沒想到仍遭到反對民眾強烈抗議，雙手高舉畫叉高喊「拒絕進駐」，結果又是不歡而散。

台南市長黃偉哲日前在議會臨時會閉幕時宣布，動保教育園區一案本著「爭議擱置、建設先行」原則，目前將先推動水利工程、基地內滯洪池、公園化空間、多功能廣場及教育館，收容流浪犬部分會等取得學甲民意支持後再辦理。

為持續與民眾溝通，動保處21日在學甲區公所舉辦說明會，針對多功能教育園區前置規畫做說明，現場湧入上百位民眾，一開始就掛起紅布條、手持標語，可見是有備而來，地方民代也出席關切，市議員陳昆和還質疑警方大陣仗蒐證，讓民眾感到不安，大聲要求警方撤退，讓員警相當困擾。

園區規畫單位報告完畢後，由現場民眾發言，一開始還針對滯洪池大小、停車位不足、小農市集無法吸客等相關建設問題提問，後來氣氛突然轉變，秀昌里長謝金雀認為既然要蓋公園，怎麼還是動保處來辦說明會，恐怕不太適合。

另外包括自救會會長朱正利等人也舉手發言，質疑市府是緩兵之計，最後還是會收容流浪狗，還是會產生廢水問題，恐重創地方養殖業，地方上就是不要這種建設，甚至還有人講到若開放一般人抓狗或吃狗，就不會有流浪狗問題，場面也開始鼓譟。

動保處處長吳名彬經過多次說明，仍是無法化解與會鄉親疑慮，與會民眾高舉雙手畫叉抗議，並集體離席，會議最後不歡而散。

學甲動保教育園區爭議

(中時 )