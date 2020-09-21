日本氣象廳宣布琉球東南東海面的熱帶性低氣壓已增強為第12號颱風「白海豚」，臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計「白海豚」未來將會轉彎，周四侵襲日本關西，但強度不至於太強。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，好在「白海豚」發展時間短，強度不至於太強，預報顯示「白海豚」未來將會轉彎，周四侵襲日本關西，對台灣無影響，也表示「這次颱風升的有點晚啦」。

中央氣象局則表示，「白海豚」在北上過程會進入到鋒面區域，結構會遭到破壞，強度減弱，一兩天後就不會發展。未來一個禮拜影響台灣的還是鋒面跟東北季風，周四（24日）整天受鋒面影響，周五周六（25日、26日）東北季風增強，北部及宜蘭氣溫稍下降，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

對此，網友們紛紛留言：「哇靠！會轉彎啊 」、「白(吳)敦義是對的，白海豚真的會轉彎」、「先知總是孤獨」。

(中時新聞網)