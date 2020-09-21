農糧署的小型農機補助，功德做到哪裡去了？審計處查核發現，竟有農民申請補助才購入小型農機3天，馬上轉手他人、或有贈與情事。已要求農糧署改善。

審計部教育農林審計處查核發現，農業委員會農糧署辦理2019年度小型農機補助計畫的作業規範，並未訂定農民購置農機後「適當年限內不得轉讓（售）」的禁止條款，致部分受補助者在短期間內即辦理農機具轉讓或贈與。

審計處說，農糧署為促進我國農產業升級，加速農業耕作機械化，並協助紓解農村農業勞動力不足問題，2019年度辦理小型農機補助計畫，核定經費7億9992萬餘元，執行數7億8321萬餘元，執行率97.91％，補助全國農民購置小型農機計8萬6598台。

審計處今年3月查核發現，該補助計畫的作業規範未規定農民接受該署補助購置農機後適當年限內不得轉讓（售），導致截至今年3月31日止，已有22案受補助案件申辦農機使用證異動，包括轉讓者8案，贈與者2案，註銷者12案，其中甚至有於2019年5月6日購入，於同年月9日即辦理轉讓登記者，審計部已請農業委員會督促該署檢討改善。

審計處表示，經後續追蹤改善情形，農糧署今年5月25日已修訂補助計畫作業規範，增訂農民接受補助購置的農機「5年內禁止轉讓（售）」的規定，及違反規定者除繳回補助款外，5年內不再給予補助。

(中時 )