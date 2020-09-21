半導體通路商敦吉（2459）轉型深耕製造與驗證事業群，製造業務已占獲利比重高達六成，進入第三季旺季後更突顯轉型效益，隨美系客戶對音圈馬達（VCM）等產品拉貨動能轉強，第三季每股盈餘上看1.5元，挑戰單季次高成績。

敦吉表示，雖然今年上半年受到中美貿易戰與新冠疫情干擾，不確定因素較多，導致營收與獲利表現並不突出，但自下半年起製造與檢測業務需求提升，利於營收與獲利成長外，更優於原先保守展望預期，第三季可望成為全年單季高峰。

敦吉今年前8個月營收為39.89億元，較去年同期衰退20.64％，主因除瑞薩代理權轉移外，華為冰風暴也拖累整體表現，但下半年以來美系客戶陸續進入手機、平板、真無線藍芽耳機（TWS）等新品備貨期，拉貨動能轉強，配合其餘陸系品牌廠需求，公司營收逐月遞增，近兩個月更站穩6億元大關。

法人認為，敦吉營收雖較去年同期下滑，但產品組合轉佳，高毛利率的製造部門可望成長一至兩成外，檢測部門在客戶新品助推下，本季業績也有一至兩成的增長機會，加上通路業務持穩，第三季毛利率可望落在19％，本業每股盈餘上看1.5元，甚至有望直逼2002年4月的1.93元歷史高點，預期全年每股盈餘約為4.3～4.5元。

過去敦吉以通路起家，近年積極轉入製造與檢測服務市場，除手機鏡頭VCM外，還包括連接器以及載體繞線產品，以及TWS所需塑膠機構件，目前已成功打入美系與陸系品牌業者，近期檢測業務也爭取到客戶日系手機測試訂單，為公司注入新的營運成長動能。

(工商 )