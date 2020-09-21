近年來，濫用藥物的人口有逐漸年輕化的趨勢。根據食藥署的統計，首次濫用藥物的年齡以年輕人居多，其中20歲到29歲就佔了45％，若加上19歲以下的年輕人，整個青壯年族群的比例就已經突破了9成，更顯示現今濫用藥物的年齡層有全面往下降的情況。

為避免讓濫用藥物的情形持續的惡化下去，一直以舉辦研習營及建立防毒網路等反毒教育方式並活躍在台灣各地的「台灣無毒世界協會」，今年特別深入校園與「國立高雄師範大學」合作，並於日前在「國立高雄師範大學」校區內舉辦《2020反毒企劃研習營》，這次將結合優良的師資與課程，讓大家能夠學習到最專業的毒品防治知識與影音策劃的能力。

此外，為了讓這個理念能夠更全面的擴散出去，除了有許多業界的知名策展人、導演等擔任講者外，這次還力邀一直致力於公益的企業家-「新盛生技國際有限公司-愛閃耀ishine」李胤顏董事長，蒞臨現場來為這次的研習營揭開序幕；另外，「台灣無毒世界協會」的創辦人吳玉珍醫師及國立高雄師範大學校長吳連賞博士也一起參與研習會的舉辦

秉持著「施比受更有福」理念的「新盛生技國際有限公司-愛閃耀ishine」董事長李胤顏，一直以來都是以「傳播正能量」的意念作為公益的出發點，並且以「用愛閃耀」這個中心思想來做為企業創立的初衷。「看到目前有許多年輕人，因為一時不察就吸食到毒品而斷送自己美好的前程，許多家庭也因此而離破碎，每當看到這裡，內心就真的感覺到很不捨！如果當初可以藉由教育的方式，讓孩子們提早了解到毒品的可怕，那就好了！」李董事長說，「由於我本身也是一位母親，也希望自己孩子的生長環境可以遠離毒品的迫害，因此對於反毒教育要從小開始做起的理念，並用寓教於樂讓孩子們去接受學習的方式，是感到相當的認同！」

一直以要讓台灣成為「無毒家園」為目標的「台灣無毒世界協會」的創辦人吳玉珍醫師，由於深刻的瞭解到絕大多數的年輕人嘗試毒品的原因，主要是因為想要紓解壓力、藥物依賴及同儕的影響…等因素所引起，為了讓許多人能夠瞭解到反毒的重要性，全台由北到南除了辦理「反毒講師培訓研習班」之外，還不定期用舉辦研習營的方式，使更多人可以漸漸的明白，反毒是可以從你我開始做起的！「這次也特別謝謝李董事長及吳校長的協助與支持，讓反毒教育的工作能夠更順利的進行！」吳醫師說，「以無毒世界為起點，以世界無毒為目標，我們大家要一起努力，讓台灣成為世界上第一座無毒的島嶼及淨土。」

(工商 )