立法院長游錫堃今日主持朝野協商，討論各項預算案的審查時序，會後各黨達成共識，審查先後順序為「紓困3.0」、110年總預算、前瞻第3期預算、108年決算。行政院長蘇貞昌將於本周五至立院報告紓困預算。

民進黨立院黨團總召柯建銘一開始建議先討論總預算，但並未堅持。國民黨立院黨團總召林為洲和時力認為應先處理「紓困3.0」預算，國民黨立委林奕華擔心如此安排，總質詢恐將延至10月13日才開始。柯建銘補充，預算會期總質詢都會拖到，以往都是如此。

經過討論後各黨達成共識，游錫堃宣布審查先後順序為紓困3.0、總預算案、前瞻預算，屆時將由民進黨推派11人、國民黨7人、民眾黨及時力各1人進行質詢，質詢名單須於質詢前1日中午前送至議事處，各黨皆同意不提出復議。其相關質詢時序如下：

9月25日（五）邀請行政院長列席報告「紓困3.0」預算案。

9月29日（二）邀請行政院長列席報告110年施政計畫及總預算案，當日不處理臨時提案。

10月6日（二）邀請行政院長列席報告前瞻第3期特別預算。

另有關108年決算，將於10月13日（二）下午邀請審計長列席報告。屆時將由民進黨黨團推派5人、國民黨黨團推派3人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人質詢審查。

(中時 )