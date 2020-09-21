栗正傑臉書。（摘自栗正傑臉書）

前總統馬英九提出「首戰即終戰」議題，引發爭議。不過，退將栗正傑指出，台海開戰如果是「首戰之後不決戰」？到時國軍後備可能有5個狀況不可不慎，但一旦開戰，國軍所徵召的都是台灣最有生產力的青年，台灣的經濟發展將立刻歸零！以上問題都還不是最嚴重的，最嚴重的是如果動員之後不決戰，這些動員官兵「要不要放假？」底下網友大笑留言，真是分析透徹。

對於台海開戰議題，栗正傑在臉書以「如果首戰不決戰呢？後備動員部隊要不要放假？」為題，發文表示，共機連續數日多架次逾越台海中線挑釁，兩岸大有山雨欲來之勢，之前馬前總統說中共如果採武統台灣「首戰即決戰」，引起熱議，但如果共軍「首戰之後不決戰」？

栗正傑直言，試想如果繼共機逾越台海中線之後，緊接著以海軍艦艇逼近台海岸，甚至宣布成立「東南戰區」地面部隊與兩棲艦艇向東南各港口戰備集運，此時國軍要不要下達動員令，完成後備動員？

栗正傑指出，去年媒體報導美國在台協會（AIT）理事主席莫健率領軍事組人員在台訪問，目的在深入了解國軍後備動員、訓練與管理能量，之後竟然評估我後備部隊為「虛有其表、無效戰力」，當然之後國防部澄清美方從未發表該項評論並指控「媒體報導嚴重汙衊」，究竟國軍後備戰力如何？戰時動員的情境又是如何？

栗正傑更指出國軍5項令人擔憂事項：首先，應召員軍中專長是否相符？簡單的說就是砲兵部隊動員來的必須是以前當兵就是在砲兵服役的士兵，否則雖然人動員來了，但火砲還是無法射擊，現代軍隊武器裝備日益精良，分工愈是精細，戰時兵荒馬亂，各項專長是否能精確動員到所需專長士兵，就是一項重大考驗。

二、服裝發放：不要以為發軍服是小事情，動員部隊能掌握所有應召員的服裝型號嗎？當兵時的身材跟退伍兩年後的改變是很大的，如果沒有合身的軍服還算部隊嗎？尤其是鞋子，沒有合腳的鞋子是無法作戰的。

三、伙食供餐：動員報導立刻面臨的就是吃飯的問題，平時只供應幾十人吃飯的伙房，立刻要供數百人用餐，鍋碗瓢盆夠嗎？食勤兵能嗎？還是只發口糧？或叫外送？

四、武器裝備解封發放：平時動員武器裝備是封存在動員庫房，一旦動員時這些武器裝備要從庫房搬出來洗封存黃油，組裝檢查，確定妥善再發給應召員，這些先期作業誰做？能在開戰前完成嗎？

五、專長複訓與臨戰訓練：專長複訓的時間長短與訓練成效當然與應召員服役期間的成效相關，但依台灣兵役的情況，當時當兩年兵的役男恐怕都除役了，當一年兵的，對當年服役的裝備也都生疏，而當四個月兵的可能連歸零是什麼都不知道，另外現役部隊有多少合格教官可以施教恐怕也是問號，將這些訓練不及的兵送上戰場，豈不是送去當砲灰？

栗正傑認為，而這些應召員都是台灣社會最精壯的世代，也是台灣最有生產力的青年，如果大部被動員到軍中，台灣的經濟發展將立刻歸零！以上這些問題都還不是最嚴重的，最嚴重的是如果動員之後不決戰，這些動員官兵「要不要放假？」

(中時新聞網)