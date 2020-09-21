新冠疫情帶動WFH、LFH商機，圓展（3669）今（21）日股價再重回百元以上榮耀。圓展也乘勝追擊，宣布推出全新14倍光學變焦實物（投）攝影機AVer M90UHD，創新設計搭配加值軟體，為互動學習帶來全新體驗。圓展8月合併營收達5.98億元，月增27.6%、年增196.91%，創下歷史新高紀錄。

M90UHD實物攝影機擁有高達322倍的放大倍率（包含強大的14倍光學變焦及23倍數位變焦），大小教學道具都能栩栩如生；配備4K Ultra HD高畫質解析度、1300萬像素鏡頭和超快速自動對焦功能，可拍攝超過A3尺寸的教材，讓老師專注於教學，輕鬆講解每個細節。從小巧精緻的郵票到大型3D模型等多元素材，M90UH讓學生不論在任何大小的教室，都能全心投入課堂內容，享受高影像品質學習體驗。

除了能投射各種精細樣本的即時影像外，M90UHD還支援一鍵即錄、單鍵即拍和影像回放的功能；使用者可以輕鬆地創造教學內容，並在課堂上立即使用，或保存影像作為線上課程或課後複習使用。 此外，便利的回放功能讓老師能輕鬆重播教學過程並隨時進行教學調整，創造更高互動性的學習環境。M90UHD另可搭配免費加值軟體AVerTouch，讓老師在教學過程中串連雲端硬碟資料庫，即時讀取檔案和儲存；還可使用影像註記、螢幕擷取、錄影等多樣化的教學功能。

圓展智慧未來教室解決方案包含實物攝影機、平板筆電充電同步車/櫃、自動追蹤PTZ攝影機和互動控制盒，協助學校創造高互動、高協作的課堂和遠距教學環境。

圓展8月單月稅後純益再攀高，達1.8億元，年增958.82%，每股純益達1.94元，累計今年前8月純益達3.99億元，EPS為4.31元。該公司旗下視訊、教育兩大產品需求暢旺，歐美學校8月陸續計畫性復學，帶動旗下實物攝影機、追蹤式攝影機、平板充電車需求，目前正積極滿足客戶需求，看好9月訂單維持高檔。

(時報資訊)