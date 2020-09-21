黃姓攝影師去年11月27日找來2名外拍女模特兒拍攝大尺度照片，卻在士林區一處公寓內，分別對2名女子吃豆腐性騷擾，黃先以手碰觸女模的肩膀並摟腰，趁著其中1名女模，要去換衣服時，突然拍打她的屁股，檢察官以強制罪、性騷擾罪提起公訴。

女模指控，自己遭到黃男「壁咚」，激烈掙扎反抗後即遭徒手掌摑，連手機都被搶走，因而控告強制猥褻、傷害等罪。但黃男反駁，案發當天上午10點，女模一進門就指控他上次沒付錢，上前呼巴掌，黃則稱自己沒有還手，直到女模拿手機要報警，他才將女模手機撥在地上，否認犯罪

中午12點半，黃又約了另外1名女模外拍，並在拍攝途中，觸摸女模的肩膀、腰部，拍打女模臀部，檢察官以性騷擾防法中，意圖乘人不及抗拒，觸摸其臀部，依法起訴，另外，拿走女模的手機，並將手機交給員警，佯稱是撿到的遺失物，則涉犯妨害自由罪。

另外，10點進門的女模控訴強制猥褻，檢察官則以現場沒有監視器，女模提供的錄音檔，只能知道2人有爭搶手機，並未提及有碰觸胸部、臀部，縱使雙方爭搶過程，有不慎碰觸臀部，也難以證明黃主觀上有強制猥褻的犯意，因而予以不起訴。

(中時 )