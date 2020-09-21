統一超(2912)7-ELEVEN與餐飲龍頭—王品(2727)集團Su/food及國際五星級的晶華酒店(2707)共同宣布，推出「名店就近買 就是i美食」專案，主打名店每日新鮮現做餐盒，以「外送店取」創新商業模式，將7-ELEVEN打造成市場最大的美食中繼平台，去年7-ELEVEN正餐共賣出1.2億份(便當/燴炒飯/麵食)，一年締造上億業績，希望透過此次跨業合作，搶攻外送新藍海，進而帶動業績成長。

後疫情時代帶動外送市場快速崛起，據經濟部統計，2018年全台餐飲業營業額達4745億元，外送占比約5%，相當於237億元商機，統一超7-ELEVEN表示，看好外送市場竄紅，耗時半年建置一套全新的運作模式—「外送店取」服務，以網購到店取件的概念為發想，消費者只需前一天中午前至ibon機台預訂餐點，隔日即可至原門市取餐，就近享用名店美食。

統一超7-ELEVEN攜王品集團Su/food及晶華酒店，推出「名店就近買 就是i美食」專案，主打名店每日新鮮現做餐盒，以「外送店取」創新商業模式，將7-ELEVEN打造成市場最大的美食中繼平台。

統一超7-ELEVEN表示，7-ELEVEN扮演社會廚房角色，強調透過「外送店取」服務，消費者能預先安排餐飲時段外，更具備「食安把關」、「混搭多選擇」、「免外送費」三大特色，例如：在門市設置大型鮮食保溫櫃，採恆溫攝氏60度以確保食品風味，消費者還能一次訂購不同餐廳的餐點、免外送費，並發揮門市優勢，消費者可以在門市順道購買其他商品，例如甜點、飲料、零食…等，還給消費者自由購物的時間，創造更多餐飲服務的機會點，也讓合作的餐飲業者有更多服務的據點，達到雙贏。

7-ELEVEN去年正餐共賣出1.2億份(便當/燴炒飯/麵食)，一年締造上億業績，每年穩健成長，此次3家公司合作，第一波鎖定台北商業型商圈的7-ELEVEN道生門市，攜手王品集團Su/food及晶華酒店推出170元到250元的五星級超值餐盒，主打高消費的上班族，消費者於ibon機台下訂後，餐廳業者透過系統通知，前一日接單、準備食材，當日現做新鮮菜色，再送到7-ELEVEN門市，由於具有高知名度的品牌優勢，風味和衛生安全掛保證，受到不少公司行號的青睞，亦適合當作商務餐盒，希望透過引進名店現做餐盒新結構，滿足不同消費需求，未來將持續展店、與不同的餐飲業者合作，期望帶動更多新來客。

(時報資訊)