你見過看不懂在寫什麼的罰單嗎？就有一名網友在臉書社團PO一張這樣的照片，不管你多仔細認真看，還是看不懂罰單的違規事項與地點，究竟在寫什麼， 讓他跪求笑：「要找哆啦A夢幫忙翻譯了」。

原PO在《爆怨公社》上貼出這張「鬼畫符」罰單，搭配文字敘述「我可以跪求哆啦A夢幫我翻譯翻譯這張罰單嗎？這樣的罰單文字內容太藝術了，有人看得懂波麗士大人在寫甚麼罰單嗎？」。底下附上一張照片，但所有警員手寫的黑體字，真的讓人有看沒有懂。

原PO表示，他僅在違規事項欄位勉強理解「闖紅燈右轉」，但其他包括違規人的地址、違規地點以及應到案執行的監理所，通通像鬼畫符一般的天書。還強調，錯了就是錯了，絕對不會去申訴罰單，以幽默的心態看待這罰單。

這張罰單引發網友討論「請問哪尊神降駕？」、「這跟醫生的藥單有異曲同工之妙」、「看到這張罰單的字後我感到安慰，原來我的字算漂亮」、「他是不是晚上在宮廟服務」、「字真夠醜，醜到看不出來寫三小」、「七月過了，波麗士大人畫這張會不會太晚了」。

(中時新聞網)