前高雄市長韓國瑜遭罷免後持續沉澱，下一步究竟為何，始終是外界關注焦點，外界猜測可能選台北市長或是桃園市長。對此，著名網紅「鬼才阿水Awater」分析後認為，韓國瑜參選桃園仍是現在勢在必行的選擇，韓如果不去桃園參選市長，必須有兩大前提。

傳出韓將參選台北市長的可能性，「鬼才阿水Awater」特別詢問國民黨與民眾黨核心內部人士，並在臉書撰寫「韓國瑜與蔣萬安的恩怨情仇」一文。對於韓為何不選擇順勢離開政壇？鬼才阿水指出，如今的國民黨氣勢不斷衰退，在國內只剩老人的鐵票支持，年輕人的支持度趨近於零，在每年人口不斷更迭下，國民黨支持態勢只會越來越低，韓身為目前的權力共主，身旁的人更是勸進進軍黨主席，總統夢雖已碎，憑藉自身實力成為地方諸侯的實力仍是有的。

鬼才阿水提及，高雄、台南為民進黨的深綠選區，而新北、台中為國民黨的執政區域。只剩下現在由柯文哲執政的台北市，以及民進黨支持度名列前茅的桃園市可做為考量，韓國瑜在選擇區域時，考量的只有怎樣可以利益最大化，以及可以最安全的勝率，這才是考量的唯一關鍵。

鬼才阿水提及，民眾黨參與台北市長選舉，重點在於拉下民進黨，更讓自己政黨能獲得選舉補助款，一來一往間，政黨才能聯合次要敵人，打擊主要敵人。鬼才阿水認為，這樣的合作就是為了製造民進黨的聲量破口。

鬼才阿水表示，過去柯與韓好交情早已不是公開的秘密，在政治佈局時也曾私下討論過，是否有將來合作一同參選台北市的機會，柯盼藉與韓的合作，之後2024年轉往接受國民黨的合作，逼近總統大位。但事與願違，即使兩人有著好關係，但柯文哲過去的合作對象，每個都是合作過後都撕破臉，柯文哲不得人和的這件事情，早就讓韓國瑜記在心中。

「韓國瑜的目標是既取得六都，又取得黨主席之位。柯文哲的目標是滅掉民進黨，又取得中共信賴度」。鬼才阿水說兩人各自有盤算，蔣萬安若參選，以各方民調來說，可說是穩居台北市長之位，民進黨即使派出最強的陳時中參選，民調仍落後四個百分點，其餘人選都是十個百分點以上，韓國瑜如果這時順水推舟，不只參選市長選舉時，有合作拉抬對象，將來黨主席也能獲得十足的支持。鬼才阿水認為，韓國瑜參選桃園仍是現在勢在必行的選擇，韓若不去桃園參選市長，則可能包含兩大前提，包括一、罷免王浩宇行動失敗，且成果相當不堪。二、桃園的地方反彈聲量日漸擴大。

(中時新聞網)