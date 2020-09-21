女星阿嬌(鍾欣潼)本月初在廈門發生意外，在下榻飯店深夜起床上廁所時，暈眩倒地不慎撞上大理石檯面，導致額頭、眉骨處撞破見血，緊急送醫經檢查雖沒傷到腦，但卻傷了女藝人最重要的門面，而幾天後阿嬌迅速復工，非但沒被讚敬業，反倒被議論是炒作新聞，讓她只好親上火線，無奈說出真相。

阿嬌日前撞破頭的消息鬧得沸沸揚揚，她因此破相縫了66針，也讓親友相當擔心，之後由經紀人霍汶希代po了她得到醫治的照片，對外報平安，而意外發生沒過幾天，阿嬌就低調回歸工作崗位，沒想到大陸微博開始有網友留言惡意評論，說阿嬌受傷根本是炒作新聞，理由是她受傷的消息，一開始就是由經紀公司告知媒體，通常藝人受傷，都是現場照自行曝光或是被拍到後，公司才會出來說明跟報平安，阿嬌這回卻不是這樣處理。

還有人說，阿嬌所屬公司也很微妙，不但第一時間放送消息，還主動發出很多相關照片，包含經紀人貼出阿嬌的到院處理傷口的照片，一點不低調，這幾點引發了揣測，質疑他們是在炒新聞，即便不是炒作，也是藉由這次事件來蹭曝光度及新聞熱度。

對此，阿嬌無奈回應在粉絲群發聲，還原了這幾天的情況，據《網易娛樂》報導，阿嬌表示撞到的當下嚇壞了，只是硬裝堅強忍住不哭出來，雖然醫生細心地診治，幫她精密小心地縫針，但如今留下了深而明顯的疤痕，可在廈門拍戲的工作還沒結束，她也不能回香港休養，才趕緊復工，想快把工作完成後回家，而停工這幾天她都把網路關了，為了專心休息，笑稱眉上網看新聞、輿論，可能因此傷勢才好得快了些。

(中時新聞網)