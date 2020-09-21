再多的淚水也喚不回已逝的親人，那一夜，他們一家人原訂團圓的中秋夜，此生再也圓不了。當晚住在三重的賴爸爸幸運的躲過大震災，但卻是在一夜間痛失住在新莊「博士的家」的4名愛女、3名外孫及1名女婿，突逢此一鉅變，賴爸爸只能心痛的說，真是生不如死，真想自殺隨他(她)們團圓在地下。

賴爸爸原本擁有一個圓滿的家庭，過去曾因一場車禍意外，讓他痛失愛妻，5個女兒也頓失母愛。而當時年僅20歲的大女兒賴淑貞，負起母職協助賴爸爸帶大尚且年幼的4姐妹，因此姐妹5人和賴爸爸的感情也比一般的家庭更來得緊密而不可分離。

後來大女兒賴淑貞帶著家人的祝福嫁給孫玉群，夫妻2人靠著自己的努力在新莊民安路「博士的家」購置房屋，並在此一愛巢中孕育3個孩子，更使得晚年喪偶的賴爸爸得以含飴弄孫而老來暢懷。

新莊「博士的家」銷售時，號稱銅牆鐵壁，卻在大地震後，禁不起地震應聲倒地，也造成許多家庭破碎。（圖／中時資料照）

由於，4個妹妹工作的地點都在新莊附近，因此，妹妹們便常到大女兒賴淑貞家中遊玩及住宿，賴爸爸更是常義務從三重住處到家中幫女兒帶小孩，一家和樂融融的景象則常是附近鄰居所羡慕的對象。

那一晚，賴爸爸和4個女兒先後來到大女兒的家中，用過晚飯後賴爸爸就先行回三重的住處，4個女兒因隔天要上班為圖方便，乃留宿在大姐家中，但其中4妹賴秀燕為籌措購買機車費用，乃在日間工作外再找到一份夜班工作，而當天是她第一天上工，所以，她也在晚飯後便出門，因此幸運的逃過，而她便成為賴爸爸留下再活下去的唯一支柱。

新莊「博士的家」當年震毀，造成不少家庭破碎，震後的幾天，許多家屬不願離去，心急如焚的在現場等候。（圖／中時資料照）

賴爸爸在獲知女兒、女婿及愛孫8人都被活埋在倒塌的房屋內後，便焦急的日日到災區守候著，期望著奇蹟出現讓他們一家能再團圓，共度先前中秋團圓的約定，但隨時間1分1秒的流逝，賴爸爸從原來的期望到到失望，更在孫女孫郁婷的遺體被挖出後徹底的絕望了。

賴爸爸憶起昔日與女兒、愛孫歡聚時光，不禁問上天為何要如此對待他，先是讓他喪失愛妻的10年後，又再一夕間痛失4名愛女、3名愛孫及愛婿，讓他相當悲痛。

(中時新聞網)