電競品牌 Logitech G專為不同消費族群打造專屬的電競設備，突破眾人對電競產品以暗黑色系為主的既定印象，今(21)日宣布推出繽紛「玩色系列」及「G733無線RGB輕量化耳機麥克風」，結合了羅技獨家高效能科技與獨特的炫幻色彩，滿足玩家對遊戲極致出色體驗的追求！

Logitech G推出的玩色系列要讓玩家引領風潮。在羅技全新玩色的系列裝備中，除了體積精巧又擁有纖薄流暢外型的G913 TKL推出銀白色版本，金屬質感搭配細緻明亮的鍵帽，為遊戲鍵盤打造搶眼外型，更有能提供長期舒適性、經典外觀及簡單6鍵設計的電競滑鼠G102，以及搭載LIGHTSPEED 的G304無線版本，讓玩家在正常使用下，電力可長達9個月。兩款玩色系列的滑鼠皆擁有全新四種色彩：神秘黑與極光白；再加上全新推出的G733無線RGB輕量化耳機麥克風，激發玩家的潮流美學。

G913 TKL 以玩色系列打造絕美銀白色版本。（羅技提供／黃慧雯台北傳真）

玩色系列推出神秘黑、極光白、炫光藍、莫蘭紫等四種配色。（羅技提供／黃慧雯台北傳真）

伴隨一系列獨特色彩同步推出的G733無線RGB輕量化耳機麥克風，是由前Nike設計師Tiffany Beers轉戰Logitech G後的傾心之作。Logitech G超強無線技術透過USB接收器，讓玩家擁有最遠20公尺的連線範圍，在耳機電量50%的狀況下，保持長達29小時以上的電量，且直接支援PlayStation 4的USB插槽連線，讓玩家不受阻礙無限遊玩。

以輕量材質製作的霧面及亮面外殼，整體重量極致輕巧僅278公克，搭配懸吊式頭帶的設計，除了可依自身尺寸調整，更可減輕並分散重量至使用者整個頭部。而耳罩的雙層記憶泡棉，可與頭部及面部輪廓保持柔順貼合，為長時間遊玩的玩家提供極致的舒適感受。

Logitech G獨家PRO-G單體聆聽沉浸式音訊，結合新一代的DTS Headphone:X 2.0環繞音效，及Blue VO!CE技術可拆卸式隔噪麥克風，享受最完整的聲學表現。

耳機的自訂背光區域的兩側耳蓋設計，不只讓音訊具有視覺效果，融入玩家的遊戲世界，更可打造屬於自己的命定色彩，享受遊玩樂趣。新品擁有極光白、神秘黑、炫光藍、莫藍紫等四款炫彩色調外，從可反折的懸吊頭帶到麥克風套，都可以自由混搭，讓玩家可依心情玩翻自我魅力。

曾任Nike設計師操刀的G733無線RGB輕量化耳機麥克風。（羅技提供／黃慧雯台北傳真）

羅技全新玩色系列與G733無線RGB輕量化耳機麥克風，創造電競潮流生活嶄新可能，出色配備讓使用者玩出無限態度，全系列將於官方限定通路開賣（Logi網路旗艦店、Logi電競旗艦店－台北三創、logi快閃旗艦店－台北信義A13），G733無線RGB輕量化耳機麥克風建議售價新台幣$4,690元。

(科技)