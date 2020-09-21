AMD(超微)證實已取得美國「實體清單」中「某些公司」銷售產品的許可證，市場解讀就是其可以對華為出貨的許可，可以說是本次美國對華為禁令後，首家獲准出貨的公司，由於聯發科(2454)先前也已經對美國遞出申請，故也增添市場對其恢復出貨的樂觀預期，聯發科今股價相對有撐，逆勢抗跌，盤中上漲約1%，股價最高達624元，持續朝季線靠攏。

AMD(超微)已取得美國「實體清單」中「某些公司」銷售產品的許可證，因其為華為重要供應練，也因此，市場認為，這就是AMD可以對華為出貨的許可，其實不僅是AMD，包括聯發科、英特爾、美光、三星、SK海力士都有對美國遞出申請，因此，AMD得獲准，也使得市場對於聯發科信心回穩。

以聯發科第三季財測來說，以美金對台幣匯率1比29.2計算，聯發科第三季營收預估在825億~879億元之間，與第二季相比，季增加約22%到30%，與去年相比，年增加23%到31%，營業毛利率預估為43%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為29%±2%。

聯發科8月營收因為華為的猛力拉貨，衝上歷史新高，故預計第三季財測達標很有機會，至於第四季，因為華為出貨問題，導致市場、法人圈均對於聯發科第四季提出保守看法，若後續聯發科也可以順利取得出貨許可，則預計將降低營運衝擊。

(時報資訊)