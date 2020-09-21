洋基隊捕手克雷茲登板，投出蝴蝶球讓紅襪打者揮空。(MLB臉書)

Very nice of Erik Kratz to give JD a heads up. pic.twitter.com/qlrcWe2pra — Cut4 (@Cut4) September 20, 2020

洋基21日被紅襪斬斷10連勝，由於比數落後太多，第8局叫上3號捕手克雷茲(Erik Kratz)登板投球。克雷茲的四縫線速球有82.4英里(時速約132公里)，更特別的是他還會投蝴蝶球，只是球速非常慢，他最慢的一顆蝴蝶球僅有55.6英里(時速約89公里)。

8局下落後8分，對洋基球迷來說，克雷茲至少帶來了娛樂效果。他的蝴蝶球投得非常歪，有幾球是飄向打者而來，被虧像是霰彈槍的子彈。對付紅襪馬丁尼茲(J.D. Martinez)的時候，蝴蝶球差點擊中馬丁尼茲的頭部，克雷茲投出之後還脫口大喊一聲：「小心哪！」

雖然克雷茲亂投一通，馬丁尼茲也跟他相持到第6球，終於找到一顆可以打的球轟成左外野陽春炮。下一棒多別克(Bobby Dalbec)比較倒楣，克雷茲第1顆蝴蝶球飛到離他很遠的地方，第2顆就直接打在他身上。所幸狄弗斯(Rafael Devers)有揮空一顆進壘的蝴蝶球，這讓克雷茲一切都值得了。

最後克雷茲不玩了，改用四縫線解決剩下的打者，他投1局用掉21球，丟1分退場。他賽後表示：「當然沒人希望落後那麼多，但也可以把握機會玩一玩。」總教練波恩(Aaron Boone)也一派輕鬆，讓克雷茲好好享受。洋基雖然輸球，已經確定晉級季後賽(水手同日輸球, 退出外卡爭奪行列)。

(中時新聞網)