一名熊貓外送員為了安全，加裝機車反光片，但遭警方開罰單。他對此感到不滿，上網路臉書社群留言，吸引民眾議論。警方對此表示，車主如果是加裝燈光，即為非法，應予舉發，需為反光標誌，才是合法。
這名外送員上網路「爆料公社二社」留言，指他為了安全加裝，並懷疑一堆不開車燈的用路人，請問反光片你裝幾百片有用嗎？此案依道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款開罰900元。
左營警方表示，根據道路交通管理處罰條例，有關機車燈光之加裝，規定於道路交通安全規則附件7「車輛燈光與標誌檢驗規定」中，其第2「機車燈光與標誌檢驗規定」當中，並未准許機車加裝「車側燈」。
警方指出，於同規定之3「車輛因行車安全或特定操作之需，得裝置符合下列規定之輔助燈光與標誌」中，則允許機車於側方增加非三角形反光標誌（橙色或紅色）。因此，這名外送員此舉屬於非法，所以開罰。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。