一名熊貓外送員為了安全，加裝機車反光片，但遭警方開罰單。他對此感到不滿，上網路臉書社群留言，吸引民眾議論。警方對此表示，車主如果是加裝燈光，即為非法，應予舉發，需為反光標誌，才是合法。

這名外送員上網路「爆料公社二社」留言，指他為了安全加裝，並懷疑一堆不開車燈的用路人，請問反光片你裝幾百片有用嗎？此案依道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款開罰900元。

左營警方表示，根據道路交通管理處罰條例，有關機車燈光之加裝，規定於道路交通安全規則附件7「車輛燈光與標誌檢驗規定」中，其第2「機車燈光與標誌檢驗規定」當中，並未准許機車加裝「車側燈」。

警方指出，於同規定之3「車輛因行車安全或特定操作之需，得裝置符合下列規定之輔助燈光與標誌」中，則允許機車於側方增加非三角形反光標誌（橙色或紅色）。因此，這名外送員此舉屬於非法，所以開罰。

(中時 )