全球股市從3月下旬強彈至今漲幅已大，從再技術面及籌碼面來看，均出現拉回修正壓力，台股基金規模最大的元大台灣50反1（00632R），衝上千億元新高水位，21日也放量上攻，其他與台股、美股、港股等反向股指ETF，均逆勢挾量大漲。

此外，日圓及VIX也是市場震盪時的避險工具，元大S＆P日圓正2及富邦VIXETF，同步出現放量大漲，尤其是元大S＆P日圓正2連日大漲，21日進一步爆量上攻。

(工商 )