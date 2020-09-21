資金轉戰反向股指、日圓、VIX等避險ETF 14:412020/09/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球股市從3月下旬強彈至今漲幅已大，從再技術面及籌碼面來看，均出現拉回修正壓力，台股基金規模最大的元大台灣50反1（00632R），衝上千億元新高水位，21日也放量上攻，其他與台股、美股、港股等反向股指ETF，均逆勢挾量大漲。 此外，日圓及VIX也是市場震盪時的避險工具，元大S＆P日圓正2及富邦VIXETF，同步出現放量大漲，尤其是元大S＆P日圓正2連日大漲，21日進一步爆量上攻。 (工商 ) #日圓 #VIX #ETF #大漲 #出現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油價轉強 台塑、南紡權證火熱 04:102020/09/21 證券．權證 《商情》避險需求增 拉抬紐約期金連2周漲 10:002020/09/21 財經 朱晏民專欄－Fed凍息 美股不致泡沫破滅 04:102020/09/20 財經要聞 布局多元資產 攻守兼備 04:102020/09/21 投資理財 觀念平台－樂齡世代金融保險的機會與挑戰 04:102020/09/21 專題周報 《韓股》生物化學股領跌 KOSPI指數震盪 11:262020/09/21 財經 《基金》市場波動恐加大 4大防禦型基金需求升溫 10:512020/09/21 財經 四巫日攪局美股 台股早盤平盤震盪 09:282020/09/21 財經 長青型高淨值台股基金 績效勝大盤 04:102020/09/21 投資理財 法人Q4尋寶 新興亞股、景氣循環股 按讚 04:102020/09/20 財經要聞 財經熱門新聞 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 《熱門族群》需求點火 MOSFET概念股滾燙 - 財經 台積電5奈米A14太狂 高通5G旗艦新品三星助陣 何時決戰？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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