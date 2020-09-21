立委集體貪瀆案今偵結起訴，立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委徐永明等12人遭起訴，全案移審台北地院，北院依矚目案件規定公開抽籤，確定受命法官是刑九庭勤股法官蔡宗儒，審判長黃怡菁，陪席法官為商啟泰。

北院行政庭長黃珮禎說明，本件經審核小組核定為重大矚目案件，且被告廖國棟具有原住民身分，因此依照規則分「原矚重訴」字案，由原住民專股輪分、承辦。北院現有「未」、「暢」、「勤」、「樂」、「國」5個原住民專股，但其中樂股承辦過本案監聽票部分，因此必須迴避，經公開抽籤後，確定由「勤」股承辦。

本案遭起訴的被告有，太平洋流通前負責人李恆隆、白手套郭克銘、現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委、時力黨主席徐永明，還有陳超明辦公室主任梁文一、蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、趨勢民調總經理吳世昌、趙正宇的辦公室主任林佳騏共12人。

目前遭羈押的被告有郭克銘、蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、余學洋、丁復華、林佳騏共8人，法官閱卷完畢後，將會開羈押庭決定是否羈押。另原本也遭羈押禁見的李恒隆，因認罪轉汙點證人，且急需動手術，北院本月11日已裁准他1000萬元交保。

(中時 )