解放軍空軍模擬轟-6K轟炸美軍基地

隨著區域緊張關係持續升高，中國大陸空軍公開了影片，顯示具有核攻擊能力的轟-6進行模擬攻擊，而目標似乎是美國在關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。

據路透21日報導，中方在台海附近軍演，以表達對美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台的憤怒。而軍演第二天，解放軍空軍周六就在「空軍在線」微博上公布了這段影片。

(中時新聞網)