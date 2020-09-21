影》火大了 陸空軍秀轟-6模擬轟炸美關島空軍基地 13:362020/09/21 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍轟-6K疑似模擬轟炸美國關島安德森空軍基地的畫面。（「空軍在線」微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍空軍模擬轟-6K轟炸美軍基地 隨著區域緊張關係持續升高，中國大陸空軍公開了影片，顯示具有核攻擊能力的轟-6進行模擬攻擊，而目標似乎是美國在關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。 據路透21日報導，中方在台海附近軍演，以表達對美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台的憤怒。而軍演第二天，解放軍空軍周六就在「空軍在線」微博上公布了這段影片。 環時：陸戰機台海模擬實戰 真要打就是這樣 CNN：2個月內2美高官訪台 陸猛練兵加強施壓 (中時新聞網) #關島 #軍演 #轟-6 #中國大陸 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《延禧》純妃王媛西裝褲底神腿現形 零贅肉曲線全看光 11:452020/09/21 星光 新聞早班車》寡不敵眾 漢光兵推國軍僅贏1次 05:562020/09/21 政治 阿寶坑10年3大火 遭批地獄谷 04:102020/09/21 地方新聞 搶新南向商機 台美財部擬簽MOU 04:102020/09/21 政治要聞 獨》「吃裡扒外」鵝盡其用 台北喜來登辰園全鵝美饌開賣 11:082020/09/21 旅遊 翻轉新「視」野！4款美哉設計讓美學實踐家也讚嘆 10:172020/09/21 居家生活 新經濟科技龍頭 領港股奔新高 04:102020/09/21 產業財經 陸眼部護理規模大 雙美具成長潛力 04:102020/09/21 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：敬鵬、愛山林、虹光、富鼎、雙美 10:002020/09/21 財經 膠原蛋白醫美 搶亞洲千億商機 04:102020/09/21 財經要聞 軍事熱門新聞 環時：陸戰機台海模擬實戰 真要打就是這樣 - 軍事 影》火大了 陸空軍秀轟-6模擬轟炸美關島空軍基地 - 空軍 深入敵陣打擊 陸默默讓更多殲-16戰機服役 - 軍事 一波三折 台灣想盡辦法要完成新飛彈巡防艦 - 軍事 美國空軍73周年 官網展出神秘三角飛機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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