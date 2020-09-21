美國Buzzfeed與ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists，國際調查記者聯合集團)調查顯示，匯豐、摩根大通、渣打、德意志、紐約梅隆等大型跨國銀行防護出現漏洞，涉嫌助長洗錢和協助已被定罪客戶，醜聞加上營運不理想，匯豐在香港股價今日一度跌至29.6港元，創下1995年新低點。

共88國108家媒體參與調查，主要資料來源是根據世界各地提交給FinCEN(美國財政部犯罪執法網路)的可疑活動報告，涵蓋總金額達2兆美元(約58兆台幣)，時間範圍是1999至2017年。Buzzfeed與ICIJ所公布文件指出，被特別點名的5家銀行「涉嫌持續搬運罪犯的資產，甚至在他們被金融違規行為遭起訴或判刑後。」

該文件寫到：「毒品戰的利益、侵吞開發中國家的財富，以及許多人再各種龐氏騙局中被竊取的辛苦積蓄，透過這些金融機構流入與流出，即使自家員工已經發出警告亦然。」被點名的銀行多半否認，或稱已經提報或得到控制，連FinCEN也在調查報告出爐前聲明，「未經授權揭露可疑活動報告，是足以衝擊國家安全的犯罪行為」。

不過匯豐在香港股價崩盤最關鍵因素仍在於自身營運問題，這家總部在倫敦的大型銀行今年股價跌幅已近50%，比多數歐洲同業都慘。匯豐執行長昆因(Noel Quinn)上月曾警告，今年上半年利潤減半，貸款損失準備金可能激增至130億美元。該行之前也宣布因疫情爆發而擱置的裁員計畫，將裁減約3.5萬人。

此外，也有傳言匯豐控股將被大陸列入不可靠實體清單，利空頻傳，匯控今日在港股開盤後由30.25港幣直接跳水，最低到29.6港幣，甚至慘過雷曼兄弟破產時的金融海嘯與20世紀末亞洲金融風暴，盤中數度拉回震盪，至13時30分止拉回29.8以上，但尚未收復30大關。

(中時新聞網)