泰國支持民主的抗議者在皇宮附近廣場放置一新牌匾，宣布泰國屬於人民，而不是屬於國王。該牌扁已經被移走。泰國警方周一警告，將對背後的人士提出指控。

該牌扁在周日被放置廣場，當時上萬名抗議者要求改革王室。此亦為近數年來泰國最大的一次抗議，要求改革王室以及首相的下台，要求新的憲法和選舉。

但是並非所有泰國人皆支持該新牌匾。牌匾是紀念1932年絕對君主政體的終結，而在新國王瓦集拉隆功繼位後，2017年將該牌扁移除於皇宮廣場之外。知名右翼政治人士周日指出，牌匾不是洽當的，國王是高於政治；並指出這些行動是象徵性反對國王，沒有完成任何事情。

在過去兩個月，反對泰國皇室以及軍人控制的示威活動更加大膽，打破長久以來批評王室的禁忌，批評在王室法下為非法行為。

示威者表示，憲法給予國王過多權力，此也讓現任首相在去年選舉後保持權力。

下一次的示威活動預計在周四舉行，示威領袖呼籲泰國民眾在10月14日停止工作，以顯現對該活動的支持。

(時報資訊)