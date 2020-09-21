資深藝人余天和李亞萍的二女兒余苑綺挺過18次的化療，終於在本月11日宣布抗癌成功，隨著自媒體的興起，她20日創立YouTube頻道，此舉被疑是要為重返演藝圈鋪路，對此，經紀人表示的確有這個計畫。

余苑綺20日在臉書分享一段影片連結，「因為大家都太喜歡小樂樂，媽媽特別幫樂樂跟弟弟在YouTube 開了一個頻道“小樂樂跟弟弟的小日常”，就是簡單紀錄一下她們的成長過程」第一支影片就是樂樂和媽媽一起在月子中心喝牛肉湯，樂樂邊喝湯邊露出滿足的笑容，可愛的模樣狂吸粉。

根據《TVBS新聞網》報導，經紀人閃亮亮表示余苑綺確實有復出計畫，不過她大病初癒，且希望能瘦身成功、美美的出現在鏡頭前，目前已有不少代言和活動找上門洽詢。

余苑綺2014年發現罹患直腸癌，經過化療康復後，去年生下二胎後復發，期間動了肝、肺等3次大手術，她曾經一度對病情喪志，萌生「乾脆走了算了」的念頭，所幸在許多親友的鼓勵下，堅強的擊敗癌細胞，媽媽李亞萍也鬆了一口氣，原本操心過度引發的長皮蛇、掉髮、憂鬱傾向漸漸好轉。

(中時新聞網)