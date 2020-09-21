吉普車急煞 公車閃避不及殃及7車 14:352020/09/21 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公車追撞吉普車，車頭毀損和擋風玻璃破裂。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吉普車被公車撞上後往前推撞再撞上路旁停車格內兩輛自小客。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真） 吉普車被公車撞上後往前推撞再撞上路旁停車格內兩輛自小客。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真） 一輛台中客運9號公車沿台中路往霧峰方向直行，經台中路接近復興路口時，疑因前方白色吉普車突然緊急煞車，公車司機煞車不即撞上，公車車頭毀損和擋風玻璃破裂，撞擊力道將吉普車往前推撞，再撞上路旁停車格內兩輛自小客，共波及騎樓下停放的5輛機車，所幸無人傷亡，肇事原因仍待警方調查。 53歲的張姓客運司機表示，當時吉普車突然煞停他反應不及而撞上，所幸車上2名乘客並無礙。而吉普車駕駛為35歲陳姓女駕駛則表示，當時她正準備靠向路邊暫停等人，才會煞車準備要停車。 (中時 ) #吉普車 #急煞 #公車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油電車煞車失靈車廠擺爛 立委清查全台3萬輛 11:342020/09/21 生活 老翁搭公車懷舊行下錯站 變成遊警局 12:282020/09/21 社會 女抗議遭送辦 反控警涉強制罪 04:102020/09/21 地方新聞 凌陽衝刺車用IC、AI 接單唱旺 04:102020/09/21 證券．權證 台軍購成刺蝟 恐淪野味 04:102020/09/21 焦點新聞 瑪莎拉蒂8月交車量創單月新高... 超跑奢華車 疫後台灣滿街跑 04:102020/09/21 產業．科技 Snowflake、Unity上市 紅杉賺飽 持股總價值增至90億美元 04:102020/09/21 全球財經 搶客超前部署 韓線上活動抽機票 04:102020/09/21 生活新聞 保時捷銷量 直追國產車 04:102020/09/21 產業．科技 母子戀女星嫁小18歲富二代 公公豪送「金飾當零用錢」 10:202020/09/21 娛樂 社會熱門新聞 高大成921地震驗百遺體 憶21年前挺進災區驚見「混屍」 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 遭潑糞正妹案情不單純？臉書發文爆：兩天前媽媽遭球棍打住院 - 社會 潑糞男找到了 20歲柯姓男子今下午到案說明 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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