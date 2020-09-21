吉普車被公車撞上後往前推撞再撞上路旁停車格內兩輛自小客。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

吉普車被公車撞上後往前推撞再撞上路旁停車格內兩輛自小客。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

一輛台中客運9號公車沿台中路往霧峰方向直行，經台中路接近復興路口時，疑因前方白色吉普車突然緊急煞車，公車司機煞車不即撞上，公車車頭毀損和擋風玻璃破裂，撞擊力道將吉普車往前推撞，再撞上路旁停車格內兩輛自小客，共波及騎樓下停放的5輛機車，所幸無人傷亡，肇事原因仍待警方調查。

53歲的張姓客運司機表示，當時吉普車突然煞停他反應不及而撞上，所幸車上2名乘客並無礙。而吉普車駕駛為35歲陳姓女駕駛則表示，當時她正準備靠向路邊暫停等人，才會煞車準備要停車。

(中時 )