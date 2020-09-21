大陸「十一」長假在即，遊客出遊熱情高漲，各景點、旅遊平台備戰，旅遊市場有望迎來高峰。大陸專家認為，疫情期間，旅遊業已經歷了一輪洗牌與重組，一些小散亂的旅遊企業已經被淘汰出局，剩下的都是一些實力較強的企業。今年「十一」假期，品質遊成為市場熱點，旅遊業迎來高品質發展契機，甚至旅遊市場或出現一輪「報復性」增長。

據《工人日報》報導，大陸當前疫情控制逐漸穩定，國人旅遊消費的信心進一步提振，計畫在「十一」假期好好玩一玩。其中多家線上旅遊平台（OTA）的數據顯示，今年「十一」假期，一些熱點城市酒店預訂量的年增率出現大幅增長甚至翻倍，此前積壓的旅遊消費需求可能集中釋放。

有關專家表示，今年「十一」假期是旅遊業向高品質發展的契機，旅遊城市、旅遊行業面臨一次大考。疫情期間一些小散亂的旅遊企業已被淘汰出局，洗牌之後，行業需要思考如何抓住機會、為遊客提供優質的產品及服務。

為此，不少地方和線上旅遊平台也早早開始推出優惠活動吸引遊客。許多大陸省市推出促進旅遊發展的利好政策和優惠措施，數百家知名景區將實施免費或降價優惠政策，各平臺也紛紛推出補貼政策、備戰黃金周。

(旺報 )