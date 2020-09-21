看準消費者對LINE POINTS點數以及折抵消費的喜愛，LINE Pay宣布推出全新「LINE POINTS點數抵用券」，LINE Pay用戶將能免費獲得商店提供的LINE POINTS點數抵用券，並於消費時即時折抵，商店也可主動發放抵用券吸引超過730萬(截至2019年底)的LINE Pay用戶從線上到店家通路消費，創造商店與用戶間的雙向正循環。

LINE Pay打造的生態圈，讓超過730萬名的LINE Pay用戶可使用LINE POINTS點數在超過20萬個實體或電商通路中折抵消費。而全新「LINE POINTS點數抵用券」，則顛覆過去先消費再回饋點數的模式，消費者只要領取「LINE POINTS點數抵用券」即可享有三大好處：

（1）折抵更即時：不需再等待回饋點數入帳才能消費折抵，用戶可先領取商店發送的「LINE POINTS點數抵用券」，並於活動期間內至指定商店於消費時折抵，確保不錯過任何商店優惠。

（2）折抵更彈性：「LINE POINTS點數抵用券」也能與用戶已持有的點數彈性混合使用。消費者在使用抵用券消費時，剩餘付款金額也可以選擇使用用戶本身持有的LINE POINTS點數折抵消費，讓點數折抵更有感。

（3）折抵更方便：當用戶於線上商店消費時，或於實體店家透過LINE Pay mini結帳時，用戶如有該商店發放之「LINE POINTS點數抵用券」，將會於消費者結帳時自動帶出並100％即時自動折抵，享受省時又省錢的支付體驗。

對商店來說，「LINE POINTS點數抵用券」優勢在於商店依自身需求、行銷策略、客群對象規劃發放計劃，即便是小商店也能在有限的預算內透過LINE Pay平台對用戶發放抵用券，整體的優勢包括：（1）行銷更彈性：商店可以依據行銷策略、預算規劃選擇「LINE POINTS點數抵用券」的發放數量、折抵點數、活動門檻及活動時間。透過LINE POINTS點數抵用券的發放與點數回饋，一方面可強化既有客戶忠誠度，一方面更能透過LINE Pay的廣大平台開發新客源，並創造持續曝光的話題。（2）行銷更精準：由於抵用券發放的點數可由商店自行規劃，因此，即便是小型商店也能依據自身行銷預算發放回饋點數，並讓點數繼續創造新消費，更能精準掌握行銷成本與資源。（3）行銷更划算：對商店來說，發放「LINE POINTS點數抵用券」無需額外花費成本進行相關POS系統設定更改，更能將省下的行銷資源回饋客戶。

用戶可於「LINE Pay我的條碼」中選取已領取之優惠券，並於消費結帳時折抵使用。（LINE Pay提供／黃慧雯台北傳真）

歡慶LINE POINTS點數抵用券上線，LINE Pay將於本月19日攜手Uber Eats於LINE Pay官方帳號正式發放首波LINE POINTS點數抵用券，用戶只要加入LINE Pay官方帳號(@linepaytw)，就有機會透過活動推播領取Uber Eats 的LINE POINTS點數抵用券50點，並於活動期間內(9/19-9/27)於Uber Eats App透過LINE Pay支付金額單筆滿NT$250即可使用此優惠券折抵。

而第二波與麥當勞合作推出LINE POINTS點數抵用券30點，將於本月24日透過LINE Pay官方帳號發放。活動期間內(9/24-9/30)於麥當勞消費時，透過LINE Pay付款金額單筆滿NT$100即可使用優惠券折抵，換算最高可享7折優惠。透過Uber Eats與麥當勞兩大品牌的LINE POINTS點數抵用券發放，消費者將可同時享受行動支付線上與線下交易的便利性！

(科技)