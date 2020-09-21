（beautySTAGE美麗台線下門市亦將於9月底在新光三越台中中港店B1開幕。圖／新光三越提供）

百貨龍頭新光三越在防疫期奏出線上電商亮麗業績，24日起周年慶更是搶先打出超強商品力與回饋率；beauty STAGE美麗台推出逾200項百貨銷售明星商品組合，與包括化妝品、家電、潮衣潮鞋、輕奢、美食等五大專區逾2萬項商品，CHANEL香奈兒、TOM FORD BEAUTY全台獨家線上官方旗艦館更有單品限時95折優惠。

新光三越電商平台beautySTAGE美麗台開站至今三週年，在今年完成全新改版，Q1起擴增線上5大品類館，上架超過2萬件專櫃品牌商品，不但網站流量成長2倍，亦順利帶動網站會員大幅成長5倍，今年度業績目標挑戰10倍成長。

beautySTAGE美麗台周年慶將自24日首發，全站滿2,000現抵200、大家電滿萬現抵700、最高15％回饋；其中專櫃品牌每日超殺爆品29折起，以限時、限量炒熱周年慶行情，預計20天檔期有望帶動業績較去年同期數倍成長。

根據美麗台指出，一直以來「每日限定爆品搶購」皆因CP值高而炒出熱度，周慶期間每天上午11點亦準時推出超殺優惠夯品要讓會員獨家搶購，檔檔獨家正貨商品、且市場最優惠價，像是蘭蔻小黑瓶買30ml送30ml獨家分享組下殺45折、BOBBI BROWN冬蟲夏草氣墊組獨家46折、精品HOGAN女士休閒鞋85折、iRobot掃拖機器人組合獨家65折、ASICS休閒鞋29折、老行家指定商品買一送一等。

而為全力發展線上線下整合，beautySTAGE美麗台線下門市亦將於9月底在新光三越台中中港店B1開幕，以結合AI試妝機器建造美妝資料庫，延續品牌實體商品與QRCODE商品資訊介紹，體驗現場試用、AI虛擬完整妝容，並於美麗台網站上查看商品資訊及KOL試用影片直播。

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