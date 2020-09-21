守夜人Night Keepers由雙主唱旭章 、稚翎、鼓手其偉、吉他手佳穎4人組成，今年以《團體枕聊概念EP》入圍第31屆金曲獎最佳演唱組合獎，挾著叩關金曲獎的氣勢，成軍4年的他們19日在台北華山Legacy舉辦「使者」專場演唱會，「學姐」王淨巧妙用「雲端使者」身分獻聲貫穿演唱會！

守夜人以〈昏迷指數〉、〈傷心的人睡不著〉為演唱會揭開序幕，問全場：「大家準備開始夢遊了嗎？」演唱到夯曲〈我睡不著〉，更開放大家拿起手機錄製共存。團長旭章有感表示：「謝謝各位枕友今天來，一起解放今年2020所有痛苦！今年真的離開太多人了，包括自己身邊的朋友，用這首歌來祝福朋友的離開，不用等到跨年，今天就把業障消掉吧，這首歌是消業障之歌！」帶領粉絲合唱〈倒數開始〉集結全場共聚的力量。

柯泯薰、詹森淮、黃玠瑋擔任嘉賓，3人自封「文青界的S.H.E」，更不忘揶揄守夜人是「暖場嘉賓」，大夥在台上互相鬥嘴，接著合唱〈活在自己的世界〉，旭章回想起過往打拚創作音樂的點滴，自評目前還不夠好，希望未來有力量照顧音樂夥伴，說到激動處當場落淚不能自己，也讓粉絲見證他們的友誼情感。緊接「這群人」展瑞與木星擔任嘉賓合唱〈閃退〉、〈夜市人生〉掀起整場高潮，要粉絲們把音樂當作大海，粉絲就想像自己是海草，更拱守夜人「下一場挑戰千人睡覺」。

由於守夜人音樂的創作多與睡眠有關，這次邀來瑜伽老師、四分衛阿山，為現場千名枕友們進行「睡眠瑜伽診療」，全場依據指示深呼吸、做身體延展，配合缽聲傳送達到身心靈的放鬆，觀眾席中間特別設置了一個環狀大型道具，可說是在Legacy表演場地做的另類創舉。

守夜人雙主唱旭章 、稚翎。（冰鳥工作室提供）

守夜人與展瑞木星合影。（冰鳥工作室提供）

守夜人人緣超好，嘉賓眾多。（冰鳥工作室提供）

(中時 )