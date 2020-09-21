【現場直播】新增2例境外移入 中央疫情指揮中心臨時記者會｜2020.09.21

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為20多歲男性(案508)及30多歲男性(案509)，均為本國籍，分別自印尼及緬甸返國。

指揮中心表示，案508今(2020)年6月至印尼工作，9月17日出現發燒、嗅覺異常症狀，未在當地就醫，9月19日返國入境時有發燒情形，並主動告知有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後收治住院隔離，於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共32人，其中14人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，18人為機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心指出，案509去(2019)年4月赴緬甸經商，今年9月17日入境時無症狀，入境後前往防疫旅館進行居家檢疫，因為案505同班機前一排座位旅客，改列為居家隔離對象。個案9月17日晚間出現咳嗽症狀，18日因咳嗽、發燒及味覺異常主動聯繫衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離中。個案同班機前後二排旅客16人中，12人先前已列為案505接觸者，故本次新匡列4人為居家隔離對象，另同班機機組員5人亦已列為案505接觸者，持續進行自主健康管理。

指揮中心統計，國內截至目前累計91,652例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含90,550例排除)，其中509例確診，分別為417例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、479人解除隔離、23人住院隔離中。

(中時新聞網)