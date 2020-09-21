芬園鄉長林世明、立委黃秀芳要求先停工。（林世明提供／吳敏菁彰化傳真）

鳥嘴潭人工湖和淨水潭計畫施工中，詩作運載砂石便道，銜接到芬園鄉卻越堤，並直接將北勢提開挖缺口。（林世明提供／吳敏菁彰化傳真）

鳥嘴潭人工湖和淨水潭計畫施工中，詩作運載砂石便道，銜接到芬園鄉卻越堤，並直接將北勢提開挖缺口。（黃秀芳提供／吳敏菁彰化傳真）

鳥嘴潭人工湖和淨水潭計畫施工中，正在闢建未來挖湖運載砂石便道，在草屯地區便道都在河床施作，銜接到芬園鄉卻越堤，並直接將北勢提開挖缺口，銜接防汛道路，掀起地方驚恐，破壞堤岸結構恐造成芬園嘉興村、茄荖村及台中的溪尾村淹水，未來砂石車隆隆走防汛道也影響地方交通，掀起抗議。

21日芬園鄉長林世明接到鄉民陳情和立委黃秀芳連絡施工單位中華工程公司等前往護勘，也都當場傻眼，林世明指出，越堤工法太粗糙了，至少也應該打樁、鞏固結構，卻是怪手直接開挖成破口。

立委黃秀芳也質疑，為什麼不直接在河床上施作便道，難道就為了節省幾公里路段嗎？

林世明指出，未來幾年運載砂石量勢必很龐大，砂石車隆隆直接走防汛道路，也影響地方交通，地方民眾也不滿，砂石車搶道。

鳥嘴潭人工湖和淨水潭計畫是重大工程建設，完成後可以提供草屯4公噸和彰化地區21公噸用水，減少抽用地下水。但施工便道被質疑損及到護岸的結構，地方質疑，將來有可能造成嘉興村、茄荖村及台中的溪尾村淹水的問題。

立委黃秀芳、芬園鄉長林世明要求施工單位中華工程公司，目前先初步達成；立即停止施工便道工程、施工損壞護岸部分馬上回復、兩個禮拜之後召開地方說明會，未來所有施工通知必須知會芬園鄉公所及村辦公室。

(中時 )