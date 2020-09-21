原本5月底開打的法國網球公開賽，今年因為新冠肺炎疫情延到這個月，今天展開會外賽，不過法國網球協會透露，有5位球員因為直接或間接和新冠肺炎扯上關係，已經退出本屆法網。

法國網協透露，目前退出比賽的球員為烏茲別克伊斯托明（Denis Istomin）、美國艾斯柯貝多（Ernesto Escobedo）、塞爾維亞克里斯騰（Pedka Kristin）、西班牙札帕塔（Bernabé Zapata）及波士尼亞與赫塞哥維納德祖赫（Damir Dzumhur），其中兩位球員是因為病毒檢驗呈陽性，德祖赫等三人則是與確診的波士尼亞教練有密切接觸過，所以也必須退賽。

法國網協發出的聲明稿指出：「本屆法網賽事總監確認，退賽的球員中，有兩位原本要參加會外賽的球員病毒檢驗呈陽性，另外三位則是因為和確診教練有互動，為了防疫起見也必須退賽，並即刻隔離7天。」官方補充，從上周四（17日）起已經檢驗900人左右。

外媒報導，德祖赫認為檢驗並不精確，透過社群媒體抒發不愉快的心情，他表示：「很不幸的，我的教練波波維奇（Petar Popović）確診了，這就是我無法參加今年法網的原因，我沒有可以競爭的機會，教練也沒有第二次複檢的機會，我們相信這應該是偽陽性，因為教練已經有抗體了，我對於無法參加法網很遺憾，但必須釋懷。」

(中時 )