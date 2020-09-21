近期人資和管理諮詢服務公司怡安翰威特發佈《2020年度中國企業年中調薪報告》，指出受疫情影響，2020年大陸企業平均薪酬增長率為5.2％，二類城市為5.3％，高於一類城市的5.1％。其中南京、常州、北京、蘇州企業平均薪酬增長率高於整體平均水準。其中AI行業更是連3年保持平均15％以上增幅，截至2019年已達到其他傳統行業同級職位平均水平的1.5至2倍。

另據澎湃新聞引述該報告認為，從長遠來看，多數企業認為未來調薪水平會有所回升，2021年全大陸薪酬預計平均增長率為5.3％。

怡安人力資本管理諮詢中國區合夥人吳國驊指出，一個城市和其它城市在人才薪酬調整過程中所發生變化，更多還是要從宏觀經濟及產業層面來解讀。從當地政府角度來說，更希望吸引哪些產業到所在城市佈局與發展，其最終反映在一個特定城市的員工薪酬調整變化上。

據怡安翰威特介紹，此次841家參與調研的企業涉及12個大行業、91個細分行業。涵蓋的大行業包括汽車、化工、消費品工程、高科技、物流、機械製造、醫療器械、房地產、零售和採購等，而外資企業（含中外合資企業、外國獨資企業、外商代表處）占比超過90％，其餘為民營企業與大陸國企。

(旺報 )