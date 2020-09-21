美中摩擦未歇，美國刺激法案仍未過關，美股上周續呈整理格局。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括歐非中東、拉美及全球新興市場等地股市皆呈失血狀態，僅美股與亞洲不含日本股市資金為淨流入，其中美股迎來約237.48億美元淨流入資金，動能為全球股市之冠。

安聯投信表示，美國近期對部分中國App的限制引發中方不滿，兩國緊張氣氛未見趨緩；民主共和兩黨對新一輪刺激法案規模仍未達成共識，各式雜音持續干擾金融市場，加上18日為美股四大衍生金融商品結算日，股市走勢震盪，美股主要指數如標普500及那斯達克單周微幅收黑，費半則是上漲約1.19%，雖有波動但仍相對有撐。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國聯準會上周召開公開市場操作會議（FOMC），並在會後聲明指出美國經濟自新冠疫情中復甦的力道加速，除對2020年的失業率由6月的9.3%調降至7.6%，對於全年GDP的預估也較6月預估數值改善了近43%，雖仍未完全回復至今年年初水準，但仍保持正向成長態勢，經濟復甦方向不變。

謝佳伶表示，對金融市場如股票來說，除GDP、就業市場外，企業獲利也是支撐資產成長的重要基本面支撐。觀察企業獲利數據，今年第二季應雖為企業受到疫情衝擊最嚴重的時刻，但根據市調機構FactSet資料顯示，有超過8成的標普500企業該季財報優於預期，且企業也多持續下修原本對於今年衰退的預期，並多認為明年營運與獲利有望由負轉正，後市展望正向。

謝佳伶指出，近期美股的震盪可視為針對過去5隔多月以來漲多、評價偏高的健康調整，舉例來說，那斯達克指數自3月底低點至9月初波短高點，已爬升約有75%之譜，表現強勁；而在過評價經過合理修調後，美股後市仍有望在目前觀察仍穩健的基本面條件支撐下，重回成長軌道，穩步向上。

在投資佈局上，在基本面回穩、但如美中關係、地緣政治與疫情等雜音仍持續干擾市場的此時，謝佳伶建議可將包括美國成長股、美國高評級高收益債等不同類型資產作為核心配置，以兩大資產分別具成長、息收的強項，應對多空難測的市況，並可適當搭配掩護性買權操作，進一步緩解資產可能出現的下挫幅度，以不變應萬變。

(時報資訊)