口罩國家隊「加利」公司8月間進口337萬片中國製的非醫用口罩， 混充醫用口罩混入實名制通路，引發外界譁然。民進黨立委何志偉今開記者會指出，他將提案修《藥事法》，混充業者也要罰，衛福部可視情節重大廢止藥證及停止營業。

何志偉指出，《藥事法》第23條關於不良醫材的定義，僅限於使用時易生危險，或可損傷人體，或使診斷發生錯誤者、含有毒質或有害物質，致使用時有損人體健康者、超過有效期間或保存期限者、性能或有效成分之質、量或強度，與核准不符者，其中並無包含混充者。

因此，何志偉打算提案修正《藥事法》第23條，將他人產品抽換或摻雜者，列入「不良醫材」。未來若再有不肖廠商魚目混珠之情事，衛生福利部將可視其情節重大廢止藥物許可證、藥物製造許可及停止其營業。

何志偉強調，口罩國家隊的成功不只是因為有政府，更可貴的是背後有無數的人力物力為國家挺身而出的團結，破壞國家防疫能量、摧毀國人對防疫信心是絕對不能容忍的。

(中時 )