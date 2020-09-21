中鋼8月轉虧為盈 合併稅前盈餘1.75億 14:572020/09/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼歷經9個月虧損後，8月份合併稅前盈餘小賺1.75億元，正式轉虧為盈。 (工商 ) #中鋼 #轉虧為盈 #合併 #稅前盈餘 #歷經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華為訂單嚴重下滑 相互整併產線 台灣廠停產 04:102020/09/21 證券．權證 騰訊全資持有虎牙 與鬥魚合併在即 10:542020/09/21 財經 併購重組 成陸券商新趨勢 04:102020/09/21 全球財經 大地、保綠將自辦線上法說會 04:102020/09/21 證券．權證 瞄準社群商機 訊連第四季添動能 04:102020/09/21 證券．權證 談韓進海運倒閉 批朴槿惠是個笨蛋 04:102020/09/21 財經要聞 《金融》麥格里證券在台發行恒指權證 11:592020/09/21 財經 2021台北國際自行車展 虛實整合開拓商機 04:102020/09/21 投資理財 《電腦設備》新漢9天填息達陣 加速工業4.0轉型腳步 10:512020/09/21 財經 晶電：Mini LED量產進度不變 04:102020/09/21 證券．權證 財經熱門新聞 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 《熱門族群》需求點火 MOSFET概念股滾燙 - 財經 台積電5奈米A14太狂 高通5G旗艦新品三星助陣 何時決戰？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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