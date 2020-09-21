桃園市政府衛生局於今年8月5日起指定公告連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊為禁菸場所，宣導期有3個月，自11月5日起開始執法，業者若未依規定張貼禁菸標誌或提供熄菸有關器物者，最高處新台幣5萬元罰鍰，於禁菸騎樓或走廊吸菸者，最高處新台幣1萬元罰鍰。

衛生局長王文彥指出，依據衛生福利部國民健康署107年調查統計，室外公共場所二手菸暴露率全國為45.6％、桃園市為44.3％，雖較全國略低，但二手菸暴露情形仍相當嚴重，為促進市民的健康，依據菸害防制法擴大禁菸區範圍，公告指定5家連鎖便利商店、8家連鎖咖啡店及7家連鎖速食店1樓門市前騎樓及庇廊，共1805處為全面禁止吸菸場所。

今年8月起持續動員衛生局稽查人員及志工們向民眾宣導禁菸訊息，並輔導各門市落實張貼禁菸標誌及移除吸菸有關器物，目前已輔導617家次；同時透過市府網站、LINE群組、LED跑馬燈、CSM電子看板、有線電視跑馬燈及桃園事臉書專頁等各項管道持續宣導禁菸政策。

衛生局提醒，癮君子在騎樓享用咖啡或美食時，應避免吞雲吐霧，以免二手菸逸散，影響其他顧客健康權益，吸菸會造成肺部及心血管疾病，也危害身邊家人，鼓勵有吸菸習慣的民眾利用桃園市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線由專人幫助脫離菸癮。（吸菸有害健康）

(中時 )