向保疆衛土的國軍官兵致敬！縣長楊文科21日偕立委林思銘及新竹軍人服務站站長謝明德等人，到湖口鄉陸軍裝訓部向10個單位的國軍弟兄表達慰問及敬意，並致贈加菜金，預祝中秋節快樂。

楊文科指出，最近美中關係衝突升溫，使得兩岸情勢更為緊張，中共軍機頻頻繞台侵近領空，這次勞軍感受特別不同。

楊文科說，保家衛國是軍人的職責，也是一種榮譽，有國軍犧牲奉獻和保家衛國，才能讓百姓安居樂業。

由於氣候變遷，帶來的天災超乎預估，楊文科感謝國軍全力支援調度，投入大量人力、物資參與搶救及災後復原工作，才能讓損失降到最低。另外，動員、戰綜、災防三合一會報、年度演訓，政府與國軍都建立良好的互賴互信機制。

陸軍裝訓部指揮官張維燻致贈感謝狀，感謝縣長楊文科親自率團來裝訓部勞軍慰問，給國軍最大的精神戰力，強調國軍會全力以赴，做好各項備戰，保家衛國，守護家園。

民政處表示，楊縣長勞軍活動先後到陸軍裝訓部、陸軍裝甲584旅、陸軍北區聯合測考中心、陸軍裝甲542旅 、陸軍206旅、新竹後備指揮部、空軍偵蒐預警中心、陸軍湖口甲型聯保廠、新竹憲兵隊及北巡局新竹機動查緝隊等10單位。

(中時 )