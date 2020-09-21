蘋果（Apple）在台灣時間18日釋出了iOS 14、iPadOS 14、tvOS 14以及、watchOS 7。其中，tvOS 14可支援4K畫質的YouTube影片，讓使用者躍躍欲試，但是體驗過後卻發現不盡理想。對此，YouTube終於提出了解釋。

蘋果針對tvOS 14的主要更新之一，就是可觀賞4K畫質的YouTube影片。但是許多已升級到tvOS 14的用戶都發現，即便點選了4K畫質YouTube影片，之後畫質仍會調降到1080p。關於這一點，蘋果後續並沒有更新針對tvOS 14的更新說明，而YouTube則是透過官方Twitter回覆了使用者的疑問。

YouTube官方說明，很快Apple TV 4K將會支援4K畫質的YouTube影片。請大家持續留意後續更新。換句話說，升級到tvOS 14的Apple TV （Apple TV HD (原先的第四代Apple TV)，以及 Apple TV 4K (第五代)可支援）實際上規格可以支援YouTube 4K影片，目前還無法播放以此畫質是因為YouTube App需要更新。

Sorry about the back and forth -- jumping in to clarify that Apple TV 4K will support 4K playback soon. Stay tuned for an update here. — TeamYouTube (@TeamYouTube) September 18, 2020

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.



(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln — Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020

另外，在iOS 14、iPadOS 14當中，蘋果也帶來了pictute-in-picture（畫中畫）的支援，可以支援子母畫面，讓你可一邊觀看線上影片，也可不中斷目前的工作進度。但是經過進一步發現，在iPhone端，YouTube限制了這項功能（可以啟用PiP功能，但是縮小的影片畫面會隨後被關閉），僅向YouTube Premiume付費用戶開放；在IPad這一端則是仍舊開放。

(科技)