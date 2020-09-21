美中對抗情況下，美國猛打台灣牌，大陸則以軍演作為回應。對此，作家顏擇雅表示，兩岸局勢在這樣岌岌可危下去，很有可能大陸仇台情緒蔓延，到時在大陸的台灣人要做好將來可能變人質的心理準備。

對此，顏擇雅昨在臉書發文表示，共機連兩日越中線，她不禁懷疑是不是故意要誘引台灣打下一架。問題來了：若台灣真打下一架共機，再來會怎樣？可以想見，中國一定舉國沸騰，要給「台巴子」 一個教訓。再來呢？理想狀況是他們也打下一架台灣這邊的戰機。一報還一報，扯平。問題是台灣這邊戰機又不去挑釁中方，哪有機會給打下來？

再者，顏擇雅指出，共軍會不會拿下東沙島？東沙島並不難拿，難的是如何善後。這就要看台美軍事合作的緊密度和共軍是否要硬著強佔。

「其實中共還有一個安全牌可以打」，顏擇雅認為，就是放任境內掀起仇台怒火，讓愛國憤青去砸台灣人開的商店，餐廳，工廠，拒看台灣人參與演出的影視作品，要求政府取消給台商各種優惠，趕走台生（好像美國趕走中生那樣）。這種排外怒火近20年來，北京已經操作多次，對象有日本，韓國，美國，挪威。輪到台灣是再合理不過。顏擇雅憂心，「目前人在中國的台灣人，也要做好將來可能變人質的心理準備」。

(中時新聞網)