很多人經常會好奇，大陸的有錢人到底有多少，實際最清楚財富恐怕非銀行莫屬。在上市銀行近期披露的期中財報當中，對私人銀行業務著墨不多，但對銀行的利潤貢獻不容小覷。即便今年上半年疫情對經濟造成一定衝擊，統計16家可比上市銀行中報數據顯示，私人銀行資產管理規模（AUM）合計達13.96兆元（人民幣，下同），較上年底增長1.51兆元、年增率達12.16％。

剔除期中報未揭露數據的中國銀行，據中新經緯用戶端統計的15家銀行中報數據顯示，上半年15家銀行的客戶總量達82.67萬戶，較上年底的74.97萬戶，增加了7.7萬戶、增長10.27％。其中，招行、工行、建行、農行的客戶數量居於前列，招行的戶均總資產最高，達2743.36萬元，較上年底增加11.7萬元。

而銀行更有自己的「客戶金字塔」，在某銀行中報注釋中，將客戶分為貴賓客戶、財富客戶、高淨值客戶和私人銀行客戶，分別對應的個人金融資產為月日均金額為20至60萬元、60-300萬元、300至600萬元和600萬元以上，顯示私人銀行客戶無疑處於金字塔的頂端。

(旺報 )