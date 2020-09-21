新竹縣10月周未不斷電展開「秋遊星夜季」活動，邀請國內知名樂團和歌手熱力開唱，縣府前廣場更首次舉辦「汽車電影院」，縣長楊文科邀全台民眾「來竹縣約會吧!」感受新竹縣夜晚的浪漫，體驗完全不同的旅遊回憶。

10月2日在橫山鄉民俗文物館廣場舉辦第1場「浪漫山林音樂會」，第2場「潮青草地音樂會」和第3場「炫音星夜音樂會」10月17日、10月31日在竹北水圳森林公園舉行，將有國內知名樂團、歌手接力開唱，帶給遊客全然不同的音樂盛宴。

楊文科表示，除了這3場大型音樂活動外，竹北水圳森林公園10月17日將點亮為期兩周的「銀河星鑽」夜間唯美鑽石藝術裝置，搭配高達3米竹縣最萌吉祥物皮皮獅，呈現「星空下的皮皮獅」，將帶給遊客們不同的夜間視覺。

交旅處長游志祥表示，這次特別構思不同類型的夜間活動，10月3日將在合興愛情車站辦理「秋戀合興，星夜野餐日」，10月9日關西牛欄河親水公園有「秋藝關西，河岸電影院」，坐在草地上，吹著微風看電影。

10月10日在峨眉桐花谷露營區有「秋月峨眉，秘境營火夜」，10月24日縣府前廣場將首次舉辦「汽車電影院」，邀請民眾坐在汽車中，欣賞超大螢幕帶來的電影震撼。

另外，結合安心旅遊自由行住宿活動，推出「秋樂新豐，親子滑雪趣」、「秋樂觀西，萬聖遊樂園」，民眾只要入住竹縣旅館、民宿，就有機會免費體驗小叮噹主題樂園的全台最大室內滑雪場，並有機會免費參加六福村精彩萬聖節活動，活動詳情可上「來竹縣約會吧」查詢。

(中時 )