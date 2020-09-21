共機連續跨越海峽中線，對於蔡英文總統昨天表示「這不就是武嚇嗎？」前民進黨立委林濁水今天質疑蔡英文「怪，中共早就一再軍機越過海峽中線，還一再繞台了，難道不是販夫走卒全早都知道是武嚇」。

對中共軍機連續跨越海峽中線，甚至模擬轟炸美國關島，蔡英文總統昨天受媒體聯訪時表示，中國那段時間以來，尤其是這幾天軍事的活動，我們一般講文攻武嚇，「這不就是武嚇嗎？」

還說，中國的這些舉動，讓台灣人民更警覺，也更了解中共政權的本質，區域其他國家也更了解中國所帶來的威脅性，「我們在這裡呼籲中共，必須要自我克制，不要挑釁」。

林濁水今天在臉書大酸蔡英文，中共早就一再軍機越過海峽中線，還一再繞台了，難道不是販夫走卒全早都知道是武嚇，而中共也不曾辯解過那不是武嚇？難道只有總統一直誤會「不是」？否則總統為什麼突然正正經經地說「這不就是武嚇嗎？」

(中時 )