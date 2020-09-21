中職今年首見2位第一指名選手到今日簽約截止日都尚未簽下，味全龍指名王維中成為選秀狀元，據了解龍隊開出月薪百萬、複數年合約，不過尚未和王維中及經紀公司波拉斯達成共識，今日味全龍領隊任中傑出席天母球場人工草皮紀念賽，仍四兩撥千金說，「等就對了啦！」

今日(21號)就是簽約截止日，只要在今日5點半前繳交完整合約書，上面有球團及選手或其經紀公司簽名，獲得聯盟紀錄組認定就算完成手續，不過味全龍王維中、中信兄弟余謙都尚未與球隊達成共識。

據了解龍隊向王維中釋出高度誠意，一周前就曾發布新聞稿，透露提出百萬等級月薪、複數年合約，總值接近中職新人選秀最大合約，盼王維中根留台灣，但就要看王維中及其經紀公司是否點頭。

味全龍明年就要開始一軍比賽，非常需要看板球星，王維中有球技、有顏質、有人氣，本身就自帶話題，味全龍當然非常希望能簽下，不過今日任中傑出席天母球場活動，下午2點左右仍語帶保留，表示最後一刻就知道，要大家「等就對了啦！」，中職最後報名時間是5點半，僅剩3小時，任中傑表示時間還算早，會盡力去爭取王維中。

天母球場為台灣第一座人工草皮球場。（陳怡誠攝）

台北市長柯文哲（左2）、味全龍領隊（右2）參加天母球場人工草皮完工紀念賽。（陳怡誠攝）

(中時 )