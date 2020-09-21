小鬼16日被父親發現陳屍於家，享年36歲。今日是他靈堂最後一天開放弔唁，湧入了不少的親友及粉絲到場致意，而小鬼生前的許多畫面也依依被翻出，10年前他曾接受新加坡媒體《RazorTV》的訪問，其中一題問及：「若要做鬼的話，是要做哪種形象的鬼？」當時的他還幽默表示想當「菜頭鬼（蘿蔔糕）」，讓主持人哭笑不得。

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小鬼10年前接受《RazorTV》的專訪，與主持人大談撞鬼經驗，而其中一題問及「若要做鬼的話，是要做哪種形象的鬼？」他當時第一個反應直說「我不能上天堂嗎？」接著便不改幽默本性答「菜頭鬼（蘿蔔糕）」，另主持人笑翻。幾經思考過後，小鬼表示「我覺得我應該會去很多朋友的旁邊，去聽他們日常生活在說什麼、講什麼。」主持人追問，「是想知道他們有沒有在緬懷你嗎？」小鬼則肯定的回答對，並說道「如果我去世之後，大家還是開開心心的，還是玩得很開心這樣，晚上我一定會去跟他聊天。」

主持人開玩笑說「所以晚上你就會變厲鬼就對了」，小鬼表示自己絕對不會變成厲鬼，只是單純想要跟對方聊天，還是要注意我、想一下我。」而這一段讓不少人都紅了眼眶，訪談中不難看出小鬼對朋友的重視，以及害怕孤獨寂寞的那一面。

小鬼黃鴻升逝世後，人緣極好的他，演藝圈不少親友都前往弔唁，也以各種方式緬懷他。其中與他一同主持《玩很大》感情甚篤的KID，昨（20）日也上傳一段標題為「地球上最浪漫的一首歌」影片，內容滿滿都是他與小鬼的種種回憶，小鬼教他唱歌、一同主持節目的過程，影片更巧妙地在9分16秒結束，讓許多網友淚灑螢幕。

(中時新聞網)