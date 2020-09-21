竹科管理局針對台積電擴廠需求，日前完成寶山二期用地取得公聽會，寶山鄉長邱坤桶指該處土地徵收後，周邊交通將帶來相當大的影響，寶山都市計畫、道路拓寬及河川整治都要超前部署，縣長楊文科表示會全力協助配合，依輕重緩急逐步完成。

這場公聽會大部分地主關心用地徵收時程及補償價格等問題，科管局將委請二家專業估價師事務所辦理查估市價，由不動產估價師公會審核後作為協議市價基礎，另徵收市價部分提送新竹縣地價評議委員會審定，民眾若對查估價格程序有疑義，將另行召開查估說明會。

邱坤桶指出，科管局寶山一、二期計畫徵收近130公頃土地，用地區位鄰近國道3號，未來台積電擴廠後，大量車潮勢必對周邊交通產生很大衝擊，希望縣府協助共同做好超前部署，讓中央聽到地方聲音。

邱坤桶說，寶山鄉都市計畫第4次通盤檢討已發包，期盼園區都更計畫也將寶山鄉都市計畫一併納入處理，其中環北路（竹82線）拓寬改善計畫，配合二河局辦理寶山都計區客雅溪整治工程共同執行，才能達到確保交通暢通與河防安全兼顧的成效。

環北路道路拓寬改善835公尺，改建2座橋梁及新建1座橋梁，工程經費4.75億元，中央核定補助3.38億元，楊文科對1.36億元配合款問題表示，縣府會積極向內政部營建署爭取生活圈計畫經費。

(中時 )