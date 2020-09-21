統一獅隊本賽季主題日最終場「LIONS HO吼起萊-獅吼音樂祭」將於10月中秋連假登場，邀請強力卡司的巨星吼帶來精彩賽前賽後演出，最可愛的Uni Girls更要帶來成軍後第2首全新單曲發表。

為迎接一年一度女孩盛會及音樂盛典，球團也規劃了活動專屬贈品，推出【UG女孩拍立得透卡+獅吼手燈2.0】，不僅要讓球迷朋友賽後揮舞手燈跟著音樂搖擺，還有夢幻透卡讓你獨佔最甜美的女孩！

演唱會最不可或缺的必備工具就是閃亮亮手燈！獅隊推出獅吼手燈2.0，比起第一代體積升級有感、三段式燈光也更能提升夜間氛圍，印有球團LOGO更是活動限定、絕無僅有的蒐藏品！

統一獅UG女孩透卡另一組版本。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

音樂祭結合女孩單曲發表，將大家最愛的UG女孩化身成為夢幻拍立得透卡，其中每8位女孩作為一組包裝，共有AB兩款，每日隨機贈送。有別於2019年傑尼獅IG撩妹版本，2020年女孩以拍立得造型現身，搭配簽名與悄悄話，不僅造型夢幻又充滿心意，只送不賣的紀念就是要讓球迷佔有女孩，帶出門羨煞眾人，旁人看了也會忍不住大呼：「放開那些UG女孩！」

今年統一獅啦啦隊擴編，一口氣增加了許多新成員，讓Uni Girls陣容與往年相比壯大不少。而因新冠病毒疫情影響，原計畫於上半年登場的女孩日就此喊卡，導致精心籌備已久的單曲遲遲無法分享。

這次音樂祭結合了女孩日，除發表等待許久的作品，連續三日的活動中，16位女孩也將全員到齊局局上看台與球迷同樂、為選手應援，喜愛統一獅、喜愛女孩的你千萬別錯過今年度最後的主題活動！

LIONS HO吼起萊-獅吼音樂季主題日，10月2、3、4日票價皆加價100元，活動限定贈品【女孩拍立得透卡+獅吼手燈2.0】憑當日賽事票券即可兌換，每場限量4000份，贈完為止，更多精彩詳細內容請鎖定統一獅官方粉絲團。

(中時 )