聯合再生(3576)今日發表為台灣特殊環境打造之「Glory Peach」系列雙玻半切雙面發電太陽能模組，利用自產p型PERC單晶雙面電池與半切技術，經安全無毒檢測，提供全方位抗高濕、抗高熱、抗強風、抗高鹽分設計，適用於台灣海岸、埤塘等特殊地理環境。聯合再生表示，日前已通過四項專利自主研發申請，有效提升整體發電效率，且全系列耐壓可達 1500V，進一步降低系統建置之BOS，亦適用於大型電廠之方案。「Glory Peach」系列將於今年十月份開始出貨，成為全台第一太陽能品牌推出雙玻半切雙面發電太陽能模組於市場，滿足業界對於發電量與長期穩定效能之需求。

聯合再生率先於2017年推出雙玻雙面太陽能模組產品，針對特殊地形如沙漠、雪地等高反射環境，其發電量為傳統單面太陽能模組的1.1-1.2倍，大幅提高發電量同時也降低發電成本。今年更進一步推出半切技術，採用先進封裝技術有效降低串聯電阻於自製雙玻雙面模組，顯著提升45%發電功率，從原先290W大幅提升至420W，帶來充沛的電能輸出。

聯合再生於日前宣布通過自主研發申請四項專利(專利號: TW M422758U1/TW I577034B/TW M526758 U/TW M539701 U)，其利用太陽能雙面電池背面特殊設計，能有效提升發電效率。目前該專利已應用於「Glory Peach」系列太陽能模組(D2L_O8A)，於今年七月取得台灣 VPC 自願性產品驗證，並通過較國際 IEC 標準(IEC 61215:2016/IEC 61730:2016)更為嚴苛的三倍可靠度測試認證，提供市場具高效率、高功率及高可靠度之太陽能模組，專為台灣特殊地理環境打造之最佳產品。此外，該系列太陽能模組同時刷新台灣 VPC 模組認列功率紀錄，並經第三方權威認證測試機構進行模組功率標定高於 420W，等效功率可達480W。

「Glory Peach」系列太陽能模組經由工業技術研究院(ITRI)檢測中心進行水質檢驗結果安全無毒，符合環保署之環境水質監測標準；並搭配聯合再生自主研發之超抗鹽害鋁框，其強度可承受 8100/5400 Pa 之壓力 (相當於 17 級陣風之強度)，具備在海岸等高鹽分環境之極強防護力。

(時報資訊)